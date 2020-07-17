شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور نايا ريفيرا ينظمون وقفة بالشموع أمام بحيرة بيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا جمهور الفنانة نايا ريفيرا للمشاركة في وقفة بالشموع أمام بحيرة بيرو، التي غرقت بها ريفيرا قبل أيام، حيث يحتشد جمهور الفنانة الراحلة يوم السبت الموافق 1 أغسطس المقبل.

وكان مكتب شرطة مقاطعة فينتورا، أعلن أن جثة نايا التي تم العثور عليها في بحيرة بيرو جنوب كاليفورنيا

صباح الاثنين 13 يوليو الجاري في بحيرة بيرو ، حيث تم العثور عليها طافية في المنطقة الشمالية الشرقية من البحيرة.

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كانت الممثلة نايا ريفيرا على موعد مع القدر، يوم الأربعاء 8 يوليو حيث قامت باستئجار قارب وأخذت نجلها البالغ من العمر ٤ سنوات لتستمتع بوقتها بصحبته في بحيرة بيرو، إلا أن نايا غابت وهو ما أثار القلق ليتم إبلاغ الشرطة التي عثرت علي نجل نايا في القارب مرتديًا معطف النجاة وحيدًا بدون والدته، وعندما استطاع الطفل الحديث قال إن والدته نزلت المياه لتسبح ولكنها لم تعد لتضع الشرطة فرضية الغرق.

وكثفت الشرطة جهودها للتأكد من غرق نايا، حيث قامت بمتابعة البطاقات الائتمانية لها لتحدد ما اذا كان هناك من يستعملها سواء كانت نايا أو أحد قام بسرقة متعلقتها لكن الشرطة لم تجد أي دليل علي وجود شبهة جنائية في الأمر وظلت فرق البحث تكثف من بحثها عن نايا بالطائرات الهليكوبتر والروبوتات تحت الماء إلي أن وجدت طافية في البحيرة.