شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون عن تشبيهها بالفنانة ليلى مراد: قيثارة الطرب والحب والتمثيل لأجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة سيمون، عن سعادتها بتشبيهها بالفنانة الراحلة ليلى مراد، وعلقت على إحدى الصور الذى تظهر الشبه بينهما عبر حسابها على فيسبوك، مؤكدة أن ليلى مراد هى قيثارة الطرب والحب والتمثيل لأجيال.





وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا صورة للراحلة ليلى مراد وهى فى منزلها وشبهها الكثيرون بالفنانة سيمون، خصوصاً أن الأخيرة كانت تتمنى أن تجسد شخصية الراحلة وسيرة حياتها الفنية فى عمل درامى، ولكنها لم توفق وحزنت كثيراً لعدم تقديم مسلسل "ليلى مراد".

وسيمون عاشقة للنجمة الراحلة ليلى مراد، حيث إن أول أغنية قدمتها على المسرح فى بداية مشوارها الفنى كانت "ماليش أمل فى الدنيا" للفنانة لليلى مراد.

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وقامت سيمون فى فترة من حياتها بزيارات متعددة إلى مخازن الأفلام بمدينة السينما للبحث عن الفساتين التى كانت ترتديها ليلى مراد فى أفلامها الشهيرة لتفصيل نسخة منها طبق الأصل.

وطرحت الفنانة سيمون، عبر قناتها على اليوتيوب أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "اسهر بقى لوحدك"، وهى من كلمات محمد ناصر والحان وجيه عزيز توزيع باسم منير، وتقول كلمات الأغنية أسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى، وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى، واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى.

وكانت آخر أعمال الفنانة سيمون مسلسل "قيد عائلى" ودار حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع، والذى يدور بين الجميع - الكبار والصغار - ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.