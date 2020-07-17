شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى عن تلوين صورة تجمعه بنجوم جيله: سيبولنا ذكرياتنا على طبيعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن عدد من الفنانين يفرح حينما يجد تفاعلاً من جانب متابعيه مع صوره القديمة سواء برسمها أو تطويرها مع الزمن، إلا أن الفنان نبيل الحلفاوي كان له رأى آخر ظهر جلياً من خلال تعليقه علي تويتر من خلال حسابه حين علق حول تلوين صورة قديمة له تجمعه بعدد كبير من الفنانين هم يسري مصطفى، لطفى لبيب، نور الشريف، شعبان حسين.. حيث علق على الصورة بكتابة : "بيلونوها ليه سيبولنا ذكرياتنا على طبيعتها".



الحلفاوى على تويتر

كان الفنان نبيل الحلفاوى قد حرص على احياء الذكرى السابعة لرحيل الغزال الأسمر إبراهيم يوسف، نجم وقائد نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل عن دنيانا يوم 11 يوليو 2013، إثر أزمة قلبية، مؤكدا أنه كان من القائمة التى حازت حب الجميع على اختلاف انتماءاتهم، بموهبته المقترنة بالخلق الرفيع.

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وكتب الحلفاوى عبر حسابه على تويتر: "رحمه الله.. كان من القائمة التى حازت حب الجميع على اختلاف انتماءاتهم، بموهبته المقترنة بالخلق الرفيع، كان ودودا بشوشا تستريح لمجرد رؤيته".

كما نعى الفنان نبيل الحلفاوى، بالأمس، الفنان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا، والد الفنانة شيرين رضا، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، متأثرا بأمراض الشيخوخة عن عمر ناهز 90 عاما.

وكتب الفنان نبيل الحلفاوى، عبر حسابه بموقع تويتر: "رحل عن دنيانا أحد أهم علامات الفن الرفيع في زمن مضى وأحد صانعي البهجة والمتعة الفنية وأحد الرموز المضيئة للقوة الناعمة المصرية والذى طالما شرفنا أمام العالم بعروض الفرقة التي شارك في تأسيسها (فرقة رضا للفنون الشعبية) وداعا محمود رضا رحمه الله وخالص العزاء لأسرته وتلاميذه ومحبيه".