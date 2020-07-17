شكرا لقرائتكم خبر عن نهى عابدين ومحمد شاهين معا للمرة الخامس فى حكاية "ضى القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الفنانان نهى عابدين ومحمد شاهين للمرة الخامسة فى الدراما، وذلك خلال حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا"، الذى تقوم ببطولتها الفنانة كندة علوش وتخرجها مريم أحمدى ويشارك فى بطولتها محمد علاء وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم هذه الأيام، ومقرر البدء تصويره الشهر المقبل.

ويجسد الثنائى نهى عابدين ومحمد شاهين زوجان فى حكاية "ضى القمر" التى تسجل تعاون جديد بينها فى الدراما حيث شاركا سوياً، خلال أربعة أعمال سابقة هم "ونوس" مع النجم الكبير يحيى الفخرانى عام 2016، و"لدينا أقوال أخرى" مع النجمة يسرا عام 2018، و"سيدنا السيد" مع جمال سليمان عام 2012، و"الكابوس" مع غادة عبد الرازق عام 2015.



نهى عابدين ومحمد شاهين

حكاية "ضى القمر" هى الخامسة من مسلسل "إلا أنا"، بعدما عُرضت أول حكايتين على قناة dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"حكاية سنين وعدت" بطولة أروى جودة، بينما بدء تصوير الثالثة بعنوان "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع ويجري الاستعداد للرابعة بعنوان "أمر شخصى"، بطولة شيرى عادل، والسادسة بعنوان "أبيض وردى"، بطولة جميلة عوض.

وشاركت نهى عابدين فى رمضان الماضى خلال مسلسلى "ليالينا 80" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة اياد نصار وصابرين، غادة عادل، خالد الصاوى، و"اتنين فى الصندوق" مع حمدى الميرغنى وأوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وتأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى.

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نهى عابدين