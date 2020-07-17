شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مى عمر تتألق بـ "الموف" فى أحدث ظهور لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما اعتادت الفنانة مي عمر على التفاعل مع متابعيها على السوشيال ميديا من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، كما حصل مؤخراً بظهورها في صورة تميزت خلالها بإطلالة مميزة بارتداء فستان تميز بتصميمه الذى بدا مختلفاً بوجود كم على اليد اليسري في حين ظهرت اليد اليمني بدون كم نهائياً.



مى عمر

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وكانت خضعت النجمة مى عمر أول أمس إلى جلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة، وكلاسيكية إلى حد كبير، تشبه إطلالات نجمات السينمات وسيدات المجتمع فى الأربعينيات والخمسيينات، من خلال فستان أزرق وتسريحة شعر كلاسيكية، وذلك ليكون "السيشن" الجديد غلاف لإحدى المجلات، وتفاعل الجمهور مع الصورة الجديدة التى نشرتها مى عبر حسابها على انستجرام، وأثنوا على هذا الـ "ستايل" المختلف عن ستايل مى الحقيقى.

وتقدم مى عمر مسلسل "لؤلؤ" من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر بدء تصويره مطلع شهر أغسطس ليكون أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية.

وتعمل مى على التحضير والاستعداد للعمل من خلال إجراء العديد من البروفات على الاستعراضات الأغانى لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة، ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل.