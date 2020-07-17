بعد تعرضه لأزمة صحية.. وليد فواز يدعو بالشفاء لسناء شافع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان وليد فواز، على الدعاء للفنان القدير سناء شافع، الذي تعرض مؤخرا لأزمة صحية، نقل على إثرها للمستشفى.

ونشر فواز، عبر ستوري حسابه على إنستجرام صورته، وعلق : "بحق هذه الجمعة المباركة، يشفيك ربنا سبحانه وتعالى، وتقوم بألف سلامة يا دكتور، إدعوا له".

يذكر أن، الفنان سناء شافع، الأستاذ بالمعهد العالى للفنون المسرحية، أصيب بمياه على الرئة إثر معاناته من التهاب رئوى، ونقل أمس الخميس إلى المستشفى.