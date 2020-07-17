محمد صبحي: "لا يفرض عليا ألقاب.. ولقبي المفضل بابا ونيس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشف الفنان محمد صبحي، عن اللقب المفضل بالنسبة له طوال مشواره الفني، مؤكدا أنه لا يفرض عليه ألقاب.

وكتب صبحي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلا : "جمهوري هو الذي يُلقبني ولا يُفرض عليا ألقاب.. ولكن لقبي المفضل هو " بابا ونيس " لأنه يجعلني أشعر أنني قد آثرت في حياة الناس ولو بجزء بسيط".

يذكر أن، أخر أعمال الفنان محمد صبحي، كانت مسرحية "خيبتنا" التي تناولت أحداث الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمي، وتدور في إطار كوميدي غنائي استعراضي يجسد فيه صبحي ‏شخصية الدكتور "يائس" العالم في علم الجينات‎.‎