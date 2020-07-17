ابن عبد الرحمن أبو زهرة في رسالته لوالده: "حزنت بعد سماعي لمواقف أخيرة حدثت لك"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان عازف البيانو أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، على توجيه رسالة لوالده، بعد تصريحاته الأخيرة بخصوص المواقف الأخيرة التي تعرض لها بالوسط الفني.

ونشر أحمد، صورة مع والده عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "يا أول من علمني كيف أحترم الفن وأعشقه وأكون صادق في كل نوتة موسيقية أعزفها، من يوم ما كنت بلعب وأجري في كواليس المسرح القومي كطفل وأنت زرعت فيا إحترام الجمهور وشوفتك إزاي بتدخل على المسرح وتتحول لغول يصول ويجول على خشبته وأنا وكل الجمهور الحاضر في حالة انبهار ومتعة لا نهائية".

وتابع : "شجعتني أن أترك مصر لأنك رأيت أن حال الفن في مصر للأسف في النازل، حزنت بعد سماعي لمواقف أخيرة حدثت لك في الوسط الفني، لا توصف بأنها امتهان لتاريخ، ولكن هى امتهان لانتساب من قاموا بإهانتك لهذه المهنة المقدسة، ولكن للأسف أصبح ينتسب إليها في مصر الكثيرين الذين يدنسوا رسالة الفن الحقيقية ولا يقدروا ولا يعلموا قيمة مثلك".

وأضاف :"أقول هذا.. ليس لأنك أبي ولكن لأنك كنت معلمي وملهمي الأول في كل شيء.. أنت وماما الله يرحمها، ستظل في وجدان الجمهور، وسيظل حبهم لك بلا حدود ولا عزاء للفن المحترم والفنانين المحترمين في مصر".



حالة من الصدمة والدهشة يعيشها جمهور ومحبو الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، بعد تصريحاته الأخيرة التي صدم بها الجميع، وكشف فيها أنه يعاني من اكتئاب بسبب عدم عمله في الوقت الحالي.

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وتابع أبو زهرة، أنه يفكر حاليا في اعتزال التمثيل لعدة أسباب، أهمها عدم عرض أعمال جديدة عليه، وثانيها الخوف من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأشار في مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور" المصرية إلى أنه بدأ العمل بالتمثيل قبل أن يولد كل المخرجين الذين يعملون في مصر حاليا، ومع ذلك يتعمّدون إهماله ولم يطلبوا منه المشاركة في أي أعمال فنية يقومون بإخراجها.

وأوضح أن المخرجين المصريين الكبار أمثال محمد فاضل وإنعام محمد على يجلسون في منازلهم ولا يجدون عملا.

كما وجّه الفنان المصري من خلال برنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، رسالة إلى المنتجين، هي أنه يتمنى الحصول على فرصة بطولة عمل كوميدي، مؤكدا أنه ممثل كوميدي كبير، وتعجب من حصره في أدوار تراجيدية.