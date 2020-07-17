من داخل المستشفى.. أميتاب باتشان يوجه رسالة لابنه وجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجه النجم الهندي أميتاب باتشان، رسالة إلى نجله الممثل "أبهيشيك" كذلك جمهوره، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر "باتشان"، صورة له رفقة نجله، وعلق: "في الأوقات السعيدة، وفي أوقات المرض، كنت قريبًا وعزيزًا، نتمنى لك الخير، معجبينا قد أعطونا حبًا لا نهاية له واهتمام وصلاة".

وأضاف: "نعرب عن امتناننا الكريم لكم جميعًا، ففي هذه الظروف بروتوكولات المستشفى مقيدة، لذا فإن الردود الفردية غير ممكنة، لكننا نرى، ونقرأ، ونسمعكم جميعًا، شكرًا لكم".

وأثبتت الفحوصات، السبت الماضي، إصابة النجم أميتاب باتشان بفيروس كورونا، كما أصيب نجله "أبهيشيك" بالفيروس، ليتم نقلهما لأحد المستشفيات بالهند، كما تم في وقت لاحق الكشف عن إصابة زوجة ابنه النجمة الهندية الشهيرة إيشواريا رأي وحفيدته، لتخضعا للعزل المنزلي، بينما جاءت نتيجة التحليل لباقي أفراد الأسرة سلبية.