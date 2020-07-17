ياسمين عبدالعزيز تلتقط فيديو للعوضي دون علمه.. والأخير: "بتغفليني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها ومتابعي حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها رفقة زوجها الفنان أحمد العوضي.

وظهر الثنائي في الفيديو على الشاطئ، ويبدو أن العوضي لم ينتبه للفيديو المصور، وعقب نشر ياسمين له، علق العوضي مازحًا إياها: "بتغلفيني".

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة شريف منير، وكريم فهمي، وعلا رشدي، وإسلام جمال، وسمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عزالعرب، تارا عماد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.