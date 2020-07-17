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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعاد الفنان نبيل الحلفاوي، نشر صورة نادرة عبر "تويتر"، تجمعه بعدد من الفنانين، بينهم: يسري مصطفى، هادي الجيار، شعبان حسين، نور الشريف، لطفي لبيب.
الصورة التي أعيد نشرها تم تلوينها بواسطة برامج تعديل صور، إذ كانت الأصلية بتقنية الأبيض والأسود، وكتب الحلفاوي في تعليقه عليها "بيلونوها ليه؟! سيبولنا ذكرياتنا على طبيعتها".
جدير بالذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي، يشارك في بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبد الوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي..
كانت هذه تفاصيل خبر تعليقا على تلوين صورة قديمة.. نبيل الحلفاوي: "سيبولنا ذكرياتنا على طبيعتها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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