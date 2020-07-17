فيديو| متجاهلًا التعليق على حكم حبسه.. محمد رمضان يشكر متابعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تجاهل الفنان محمد رمضان، التعليق على صدور حكم بحبسه لمدة سنة، وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الطيار "أبو اليسر".

ونشر "رمضان"، مقطع فيديو ظهر خلاله في البحر، خلال استمتاعه بقضاء عطلته الصيفية في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وعلق: "شكرًا لـ14 مليون متابع".

وقضت محكمة جنح الدقي، منذ ساعات قليلة، بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى "أبو اليسر"، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".