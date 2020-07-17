تراند اليوم : وسط أنباء إصابته بكورونا.. نقل فنان مصري شهير إلى المستشفي

كشف نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي اليوم الجمعة، إن الفنان سناء شافع، ”نقل إلى المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية“، وسط أنباء عن إصابته بفيروس كورونا.



وحسب وسائل إعلام مصرية، فأن سناء شافع ”نُقل إلى مستشفى خاص وتتم متابعة حالته مع الأطباء الذين أكدوا إصابته بالتهاب رئوي حاد“.

وأضاف زكي، أن مسألة إصابة سناء شافع بكورونا من عدمه ”من الصعب تأكيدها، وتُجرى له فحوصات، ويخضع للملاحظة الطبية، لحين ظهور النتائج وتأكيد إذا ما كانت كورونا أم لا“.

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يُذكر أن آخر أعمال سناء شافع التي ظهر فيها عبر شاشة التليفزيون، هو مسلسل ”أبو جبل“ الذي قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان، قبل عامين.