تراند اليوم : ياسمين عبد العزيز تقاطع شقيقها والأخير: مقالتليش مبروك علي جوازي

يبدو أن العلاقة بين الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وصلت إلى القطيعة؛ بسبب عدم مباركة الشقيق الأصغر زواج "ياسمين" من أحمد العوضي، وهو ما ردته "ياسمين" بعدم المباركة أيضًا على زيجة شقيقها الأخيرة التي مرّ عليها يومان تقريبًا من الدكتورة نرمين كمال، وسط استمرار في الهجوم الأحادي من طرف وائل عبد العزيز.

وقال وائل في تصريحات صحفية اليوم "مقالتليش مبروك على جوازي.. وهي لم تأخذ رأيي في زواجها، فازاي هتباركلي على زواجي؟"، مؤكدا أن حفل عقد قرانه كان مقتصراً على أهل العريس والعروسة فقط في حفل عائلي.

وتلقى وائل عبد العزيز تبريكات وتهاني عدد ليس بالكثير من الوسط الفني، بسبب اعتراض بعضهم على الصراع الأولي الذي شنّه على شقيقته وزوجها من خلال منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي؛ طالب فيه بمعرفة طبيعة علاقة "ياسمين" بأحمد العوضي، مستخدماً كلمات قاسية دفعت العديد من النجوم لمساندة شقيقته ياسمين عبد العزيز.

وأعلن الفنان المصري وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز؛ عن خبر زواجه عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك" بعد أن قام بتغيير حالته الاجتماعية إلى متزوج، مكتفيًا بإشهار الزواج بتغيير الحالة العاطفية، كما شارك صورة مرسومة لعروسين وقام بتعليق شعار Just Married على سيارة مكان لوحة الأرقام.

وكشف المصور الصحفي سمير فقيه عن هوية العروس عبر حسابه في فيسبوك، مؤكدًا أنها تدعى الدكتورة نرمين كمال وتربطهما علاقة جيرة، حيث قال: "باركوا لصديقي الممثل وائل عبد العزيز أعلن زواجه وعروسه الدكتورة نرمين كمال في احتفال عائلي... العروسان تربطهما علاقة جيرة في المعادي وصداقة قديمة انقلبت إلى حب وزواج ...مبروك".

وكان وائل عبد العزيز قد أثار الجدل مؤخرا بتعليقه على خبر زواج شقيقته ياسمين من مواطنها الفنان أحمد العوضي، بتعليقه عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "ربنا يفك سحرك ويبعد عنك اَي شر.. ويهديكي وترجعي لبيت ربنا الي اتعودتي تزوريه كل سنه ويوفقك لحياة جديدة سعيدة مع حد يستاهلك"، وجاء هذا المنشور بعد حرب تصريحات بينه وبين العوضي.