فيديو.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أجواء صيفية

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها، بمقطع مع زوجها الفنان احمد العوضي وهما يقضيان عطلتهما الصيفية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
اكتفت ياسمين بوضع رمز القلب تعليقاً على الفيديو، ودعا لها متابيعه بدوامالسعادة عليهما وذلك عبر تعليقاتهم على المقطع.
يذكر ان العوضي قد أعلن زواجه على ياسمين خلال شهر رمضان الماضي، بعد قصة حب جمعتهما سوياً، وظهوره معها في احتفالها بعيد ميلادها.
يذكر ان ياسمين قد شاركت في الدراما الرمضانية الماضية من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري.
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