"توأم روحي" فيلم لحسن الرداد في عيد الأضحى

كشف المنتج أحمد السبكي عن بوستر جديد لفيلم عيد الأضحى "توأم روحي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
"توأم روحي"، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حيث تتكون قصة حب بين بطلي العمل "حسن الرداد، أمينة خليل"، وتواجههما العديدمن المشاكل والعقبات الكوميدية التي تقف أمام حبهما، ويشاركهما البطلوة الفنانة عائشة بن أحمد، من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.
يُذكر أن آخر مشاركات الرداد السينمائية كانت من خلال فيلم "عقدة الخواجة" الذيعرض عام 2018 وشارك في بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومي فؤاد وحسن حسني، بالإضافة إلى مشاركته في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "شاهد عيان" من تأليف أحمد مجدي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة كل من حسن الرداد، بسمة، هنا شيحة، محمد لطفي، وليد فواز، ريم عبد القادر، إيمي إسلام، كريم عبد الخالق، محمد خميس.
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