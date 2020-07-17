توقيف أمريكي أنفق 9 ملايين دولار “إعانات كورونا” على القمار

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أوقفت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الخميس، رجلاً استخدم في ألعاب القمار في لاس فيجاس قسماً من مبلغ 9 ملايين دولار هو مجموع إعانات حصل عليها من طريق الاحتيال على أساس أنها لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان أندرو مارنل (40 عاماً)، وهو من سكان بيفرلي جروف المجاورة لمدينة لوس أنجليس، قدّم عدداً من الطلبات للحصول على قروض ذات صلة بالجائحة، ونجح بالفعل في الحصول على ملايين الدولارات من صناديق “برنامج حماية الراتب”.

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وأوضح الادّعاء العام أن مارنل استخدم قسماً من هذه الأموال في مضاربات خطرة في البورصة، فيما بذّر مئات الآلاف من الدولارات في كازينو فندق “بيلاجيو” وغيره من نوادي القمار في لاس فيجاس خلال عطلة الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتندرج القروض التي حصل عليها مارنل بموجب “برنامج حماية الراتب” في إطار برنامج إعانات بقيمة 2,2 مليار دولار لمساعدة ملايين الأمريكيين الذين يعانون من الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفادت السلطات بأن مارنل الذي مُنِعَت تخليته بكفالة ويفترض أن يمثل أمام المحكمة الخميس المقبل، يواجه عقوبة السجن 30 عاماً بتهمة الاحتيال المصرفي.