تراند اليوم : إتفرج .. صورة جريئة للاميتا فرنجية في الجيم

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصورة جديدة لها عبر خاصية “ستورى” على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

حيث ظهرت لاميتا فرنجية وهى داخل إحدى صالات الجيم تمارس بعض التمارين الرياضية بملابس رياضية جريئة”.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، ومع محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”.

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.