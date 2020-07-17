تراند اليوم : بعد اكتشاف إصابات بكورونا.. إجراءات احترازية صارمة لـ”عالم الديناصورات”- أتفرج

استكمل الفيلم الجديد من سلسلة “عالم الديناصورات “Jurassic World :Dominion” تصويره بعد الفوضى التي شهدها بسبب اكتشاف حالات إيجابية مصابة بكورونا بين فريق العمل به.

كورونا يثير فوضى في “عالم الديناصورات”.. وتحذيرات من “خسائر”

وكان فريق عمل الفيلم خضع بالكامل لمسحات للتأكد من سلامة المشاركين في التصوير، ولم تتضمن نجوم الفيلم من طاقم التمثيل، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكشف نجم الفيلم، جيف جولدبلوم خلال لقاء تلفزيوني عن بُعد من موقع الفيلم مع برنامج “ET” الشهير، عن الإجراءات الاحترازية الصارمة التي تتبعها الشركة المنتجة بعد رصد الحالات المصابة وعزلها.

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وأكد جيف أن فريق الفيلم ونجومه سيكونون في وضع آمن تماماً بعد الإجراءات الاحترازية الجديدة التي يلتزم بها الجميع.

أوضح أنه تم توزيع كتيب إرشادات مكون من 109 صفحة يشمل إجراءات للوقاية يتبعها كافة العاملين بالفيلم حالياً، مشيراً إلى أن موقع التصوير في استديوهات “Pinewood Studios” بمقاطعة “Buckinghamshire” عبارة عن فقاعة معزولة عن العالم الخارجي، ليكون الجميع بداخله في أمان.

ويشارك في بطولة الفيلم “بريس دالاس هاورد”، و”جيف جولدبلوم”، و”كريس برات”، ويعود للظهور من أبطال السلسلة الأصلية كل من النجم “سام نيل” و”لورا ديرن”.