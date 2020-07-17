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رنا صلاح الدين - ترك الفنان الراحل شوقي شامخ بصمة كبيرة لدى الجمهور من خلال مشواره الفني ومشاركته في عدد من الأعمال المهمة خاصة في الدراما مثل مسلسل ليالي الحلمية ومسلسل رأفت الهجان.
ولد محمد شوقي شامخ بيومي بحي الحلمية الجديدة بمنطقة الخليفة يوم 25 يوليو 1949 وهو شقيق أحمد شامخ الصحفي بدار الهلال.
حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1972 وعمل مراجع حسابات بالتربية والتعليم وبدأ حياته الفنية بأدوار صغيرة مثل دوره في مسرحية شاهد ما شفش حاجة مع النجم عادل إمام.
تزوج شوقي شامخ من المذيعة نيفين صلاح الدين، وأنجب منها أحمد، ونسرين، وكانت هذه الزيجة الوحيدة له طوال حياته وتعمل ابنته حاليا كمذيعة بالتليفزيون المصري
من أبرز الأعمال التي شارك بها فيلم كتيبة الإعدام مع نور الشريف ومعالي زايد وممدوح عبد العليم ومسلسل أرابيسك وغيرها من الأدوار المتميزة.
تعرض شوقي شامخ لأزمة قلبية قبل وفاته بما يقرب من 3 أشهر، ولكنه تماثل للشفاء وعاد بعدها لاستئناف نشاطه الفني مجددا.
تعرض لأزمة صحية مفاجئة خلال تصوير مشاهده بالجزء الثاني من مسلسل المصراوية حيث أصيب بزيادة في نسبة المياه داخل الجسم، مما أدى إلى توقف قلبه بشكل مفاجئ وتوفي داخل غرفة الرعاية المركزية بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة وكان ذلك يوم 26 مارس عام 2009 .
كانت هذه تفاصيل خبر تزوج مرة واحدة وتوقف قلبه مرتين.. مالا تعرفه عن شوقي شامخ.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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