سلاف فواخرجي تتعرض لموجة انتقادات بسبب بوستر رومانسي.. وزوجها يدافع عنها

رنا صلاح الدين - دافع الفنان وائل رمضان، زوج الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عنها بعد الانتقادات التي تعرضت لها بسبب جرأة بوستر مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو".

الصورة الم

ثيرة للجدل ظهرت فيها سلاف فواخرجي، برفقة الفنان مهيار خضور، بطل العمل، وهو يحيطها بذراعه ويشرع في تقبيلها، الأمر الذي اعتبره البعض جرأة غير معهودة من سلاف.

ورد وائل رمضان، زوج سلاف فواخرجي على منتقدي البوستر عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بإعادة نشره وعلق عليه قائلًا: "بعدستي، موفقة سولاف الغالية".

سلاف فواخرجي

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وردت عليه سلاف، بإعادة نشر الصورة وعلقت عليها قائلة: "شكرا وائل شكرا حبيبي، كبير بعيوني وبقلبي، وكل يوم أكتر من اللي قبله".

مسلسل "شارع شيكاغو" دراما بوليسية رومانسية تدور أحداثها في حقبتين مختلفتين هما الزمن الحالي وستينيات القرن الماضي، من ‏بطولة عباس النوري، سلاف فواخرجي، دريد لحام، أمل عرفة، مهيار خضور، حسام الشاه، جهاد سعد، نادين خوري، ماهي الراعي، تيسير ‏إدريس، نادين سلامة، وسيم الرحبي، نظلي الرواس، تأليف وإخراج محمد عبدالعزيز.‏

سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي