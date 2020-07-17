شقيقة الممثلة علياء بهات تتلقى تهديد بالاغتصاب والقتل.. وهذا ردها

رنا صلاح الدين - كشفت شاهين بهات، شقيقة نجمة بوليوود، علياء بهات، أنها تلقت رسائل مضايقة وتهديدات بالاغتصاب والقتل في وقت ماضي، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد هذا من الآن فصاعدًا.

في سلسلة من المنشورات التي شاركتها على الاستوري الخاص بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، نشرت يهات الشقيقة "سكرين شوت" تهديدات بالإغتصاب عبر الإنترنت ورسائل التحرش.

وكتبت شاهين، ابنة المخرج ماهيش بات، في أثناء مشاركتها "الاسكرين" لرسائل الكراهية، "هل هذا يفاجئك؟ لماذا ا؟ لا يفاجئني ".

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وفي السايق، حذرت شاهين المتابعين الذين يرسلون تهديدات بالإغتصاب ورسائل الكراهية، قائلة: "أتحدث إلى الذين يعتقدون أنه لا بأس من إرسال بعض التهديدات لي أو لأي شخص، هذه الرسائل، لا تعنيني ولا تمثل لدى أدنى أهمية ".

وأضافت سيتم حظر الرسائل أو التعليقات أولًا وإبلاغ أنستجرام مباشرة، سوف تفقد حق خصوصيتك، لن تحمي هويتك، سأستخدم كل السبل القانونية المتاحة لي لاتخاذ إجراء. إذا كنت تعتقد أنه لا يمكن تحديد موقعك لأن حسابك مجهول، يرجى التفكير مرة أخرى - يمكن تتبع عناوين IP بسهولة، التحرش جريمة ".

علياء بهات