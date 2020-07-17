سائق سارة علي خان يصاب بفيروس كورونا.. وهذه نتيجة أختبار الممثلة وأسرتها

رنا صلاح الدين - تناقلت تقارير مؤخرًا إصابة الفنانة الهندية الشابة سارة على خان بفيروس كوورنا، إلى جانب أسرتها، وذلك بعد أيام قليلة من إصابة ممثل بوليوود الأسطوري أميتاب باتشان وأفراد عائلته بالفيروس.

لكن بعد أن بدأت حالة من الجدل تنتشر في الوسط الفني في بوليوود إلى جانب قطاعات واسعة من الجماهير المحبة لأسرة الباتودي، لجأت سارة إلى حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، لمشاركة وتوضيح الحقيقة بشأن تلك التقارير.

كتبت خان "أود أن أبلغكم أن سائقنا أثبتت اختباراته أنها إيجابية لـ Covid-19، تم أبلاغ الجهات المعنية على الفور بشأن ذلك وتم نقله إلى مركز الحجر الصحي".

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وأضافت الأبنة الكبرى لنجم الهند سيف على خان: "جاءت اختبارات جميع أفراد أسرتي سلبية، إلى جانب الموظفين الآخرين في المنزل، وسوف نأخذ جميع الاحتياطات اللازمة، شكرًا جزيلًا للأطباء على مساعدة عائلتي، ابقوا آمنين للجميع! "

قبل ذلك، كانت تقارير قد تحدثت عن اختبار الممثلة المخضرمة ريخا والمنتج كاران جوهر جاءت النتيجة ايجابية أيضًا لـ COVID-19، لكن لم يتم تأكيد الخبر، كما أصيب بوني كابور وطاقم عامر خان بالفيروس.

في سياق أخر، شوهدت سارة مؤخرًا وهي تركب الدراجات في الضواحي مع شقيقها إبراهيم، الذي كان يرتدي أقنعة الوجه لحماية نفسه من الوباء.