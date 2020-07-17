فنانة الهند ريخا تمتنع عن الخضوع لاختبار فيروس كورونا

رنا صلاح الدين - رفضت ممثلة بوليوود المخضرمة "ريخا" السماح لمسؤولي مؤسسة "بريهان مومباي" بدخول مقر إقامتها في مومباي، كما ذكرت صحيفة بينكفيلا.

بالإضافة إلى ذلك، امتنعت أيضًا نجمة الهند عن إجراء اختبار لتقييم ما إذا كانت قد أصيبت بفيروس كورونا، بعد أن جاءت نتائج موظفيها إيجابية للقاتل اللعين.

وأشارت تقارير متدوالة أنه في الوقت الذي جرى فيه نقل الموظفين إلى إحدى المنشآت الهاصة بمصابي فيروس كورونا، والتابعة لوزارة الصحة بالهند، لمزيد من العلاج، فقد انتقد عدد من الأشخاص سلوك ريخا الذي أبدته خلال تعاملها مع السلطات.

Advertisements

وفقا للتقارير، اتصلت مديرة أعمال ريخا بطاقم طوارئ الوزارة BMC عندما وصلوا إلى مقر أقامة الممثلة، ثم أعطتهم رقمها وطلبت منهم الاتصال بها قبل تنفيذ أي إجراءات. وفي وقت لاحق، عندما تم استدعاء فرحانة، أفادت أن ريخا بخير ولا ترغب في إجراء اختبار كوفيد 19 لأنها "لم تتصل بأي شخص".

ومما زاد الطين بلة، وفقًا للتقارير، أن طوارئ الوزارة أرسلت فريقًا للتعقيم إلى مقر ريخا، ولكن لم يتم السماح لهم بالدخول، وعلاوة على ذلك، لم يُسمح لهم بتطهير أماكن العمال الخاصة.

في وقت سابق، أفادت صحيفة Hindustan Times أن ريخا لا ترغب في إجراء اختبار كورونا، كان من المفترض أن تقدم نتائج الاختبار إلى السلطات المختصة.