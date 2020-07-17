الوجبات المدرسية تمنح ماركوس راشفورد الدكتوراه الفخرية

رنا صلاح الدين - من المنتظر أن يصبج النجم الإنجليزي الشاب ماركوس راشفورد، لاعب فريق مانشستر يونايتد، أصغر شخص يحصل على درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة مانشستر تقديرا لحملته لمساعدة الأطفال.

ووفقا لـ"رويترز" فقد أعلن عن ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيرة إلى أن راشفورد نال إشادة واسعة بعد نجاح حملته لتوفير الوجبات الغذائية المدرسية للأطفال خلال العطلة الصيفية في بريطانيا، مؤكدا أنها كانت مصدر دعم له في طفولته.

ماركوس راشفورد

لاعب منتخب إنجلترا البالغ عمره 22 عاما سينضم إلى أسطورتي النادي أليكس فيرجسون وبوبي تشارلتون في نيل الدكتوراة الفخرية.

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راشفورد قال لموقع ناديه الرسمي: إنه يوم فخر لي ولعائلتي، عند النظر إلى الأسماء التي نالت هذا التقدير في الماضي أشعر بالتواضع، لا يزال الطريق طويلا لمكافحة فقر الأطفال في البلاد لكن الحصول على هذا التقدير من مدينتي يعني أننا نمضي في المسار الصحيح وهذا يعني الكثير.

ماركوس راشفورد

راشفورد كان قد ساعد في جمع نحو 20 مليون جنيه إسترليني (25.22 مليون دولار) مع مؤسسة "فير شير" لإمداد العائلات بالوجبات خلال جائحة كوفيد-19.