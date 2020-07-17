الإعلامية الكويتية تنهى الجدل حول الشائعات التي ترددت مؤخرًا بشأن اعتزالها

قررت الإعلامية الكويتية ريم النجم أن تحسم الجدل بشأن الأخبار التي ترددت مؤخرا بشأن اعتزالها، موضحة أن هذا الكلام مجرد شائعة وليس له أساس من الصحة.

وقالت النجم، عبر مقطع فيديو لها عبر "سناب شات: "اشتاقتلكم صارلي فترة مبطلة تليفوني وسنابي وسايبة شكلي كده.. لأني آخر مرة طلعتكم كنت مسوية عملية وتعبانة وصايرة منفوخة ومتينة ونفسيتي تعبانة وكل شيء فيني تعبان".

وأضافت:"الحمد لله أخذت إجازة مع نفسي من غير تصوير ومن غير شعر ومن غير ميك آب ومن غير أي تكلف.. بس صدقك قلت ليش أنا أكلف نفسي طاقة فوق طاقتي أنا تعبانة ومنفوخة وأسوي حق الناس أني مافيني شيء.. لا ما قدرت أسوي هيك".

وتابعت:"أخذت إجازة مع نفسي طلعوا عليا إشاعات أني اعتزلت.. وأنا نهائيا ما قلت أني معتزلة.. فعلا أنا تعبانة.. بس الحمد لله صرت أحسن وضعفت شوي وردت لكم".

واختتمت حديثها، قائلة :"صار لي أسبوع أبي أصور وأطلعلكم.. بس سنو قاعدة أعتذر أني ما صبغت شعري والشيب كان طالع وما سويت أظافري وماع ندي ملابس جديدة.. قالوا ريم زاد وزنها بعد العملية.. وقلت ليش أطلع بشكل مو حلو أزوني نفسيا.. عشان كده قلت أتهندم وأطلعلكم ".

وسبق وأن كشفت ريم النجم عن معاناتها مع المرض لأكثر من عام، موضحة أنها خضعت لعملية جراحية في ذلك الوقت ولكن الجرح لم يلتئم طوال هذه الفترة، فضلا عن أن الأطباء لم يتمكنوا من معرفة السبب، إلى أن اضطرت لإجراء عملية جراحية أخرى منذ يومين.

وقالت النجمة في مقطع فيديو لها عبر "سناب شات": "كنت مسوية عملية جراحية من سنة وصارلي أعاني من هذا الوقت.. بس أنا ما كنت حابة أتكلم.. لأني بحب أكون ايجابية واطلع أتكلم معاكم وأنا قاعدة بتألم لأن الجرح قاعد يلتهب وما راضي يلتئم".

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وتابعت :"لما رحت للطبيب قالي الحين تدخلين عملية شيء مفاجئ.. وحاليا كل جسمي منفخ من العملية وأمس بكيت بكى من الألم".

وأضافت : "أنا من النوع اللي يكابر لكن هالمرة قررت أني أقول لأني في بعض العقول تفهم شيء غلط.. قبل كام شهر لما طلعوا علي إشاعة أني ميتة كنت أعاني من نفس الموضوع وعملت عملية وأنا ساكتة ما تكلمت لأني كنت عايزة أطلع لما أكون زينة".

واختتمت حديثها، قائلة:" لكن هذه المرة قلت ليه أكابر هطلع وأقولكم إني تعبانة.. والله صدق هذا الموضوع صارلي سنة أعاني منه".

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