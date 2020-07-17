محمد عاشور يطلق أغنية"هالكورونا" عبر يوتيوب

أطلق الفنان محمد عاشور أولى أغنياته المنفردة بعنوان "هالكورونا"، أمس الأول، عبر "يوتيوب"، محققة خلال الساعات الأولى من طرحها عددا كبيرا من المشاهدات.

وصرح عاشور بأن أغنيته الجديدة "هالكورونا" أول عمل غنائي منفرد يقدمه بعد المشاركة في الغناء على خشبة المسرح بالعديد من أعماله التي قدمها خلال مشواره الفني، حيث وجد في صوته إمكانات بالأداء الغنائي ترشحه لإطلاق عمل متكامل استنادا الى تجاربه السابقة.

وأكد أن "هالكورونا" عمل يحمل العديد من مواطن التميز من ناحية الفريق الفني المشارك، ومواكبة جائحة "كورونا"، فضلا عن شمول الأغنية العديد من جوانب الأزمة لتتحدث عن الشائعات، واستغلال الأزمة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وملل الناس من الحظر لشهور طويلة، وغيرها من الموضوعات في سياق كوميدي كاريكاتوري ساخر خفيف ومحبب للجمهور.

وأشار إلى أن الأغنية من ألحان الفنان محمد الحملي، وكلمات محمد جاسم يعقوب، وتوزيع براك المطوع، وإيقاعات عبدالله البلوشي وعود عبدالرحمن البحري، ومكس وماستر منتظر الزاير، ورسم الفيديو ضحى البلوشي، ومونتاج عباس الأستاذ.

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