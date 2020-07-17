علي الهلباوي يطرح أغنية “شكرا يا كورونا” ويستعد لحفل جديد في ساقية الصاوي

طرح الفنان علي الهلباوي، أحدث أعماله الغنائية علي طريقة الفيديو كليب بعنوان “شكرا يا كرونا” عبر قناتة الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والأغنية من كلمات ناجح فرج، وتوزيع باسم خيري, وألحان علي الهلباوي, والفيديو كليب من إخراج رزق رمضان وأداء صوتي للفنان مفيد عاشور.

من المقرر طرح الفيديو كليب على عدد من القنوات الفضائية على الأيام المقبلة، كما أنها تدعو للتفاؤل فمن كلماتها “يا فيرس كورونا أنت مذكر ولا مؤنث.. مخنس ولا مجنس.. مقدر ولا مدنس.. يا عالم دلونا إيه هو الكورونا ده غضب رباني ولا زرع شيطاني.. ماركة صيني ولا أمريكاني”.

يشار إلى أن علي الهلباوي يقدم اليوم الجمعة حفل غنائي هو الأول له منذ أزمة كورونا على مسرح النهر بساقية الصاوي في الزمالك ومن المقرر أن يقدم عدد كبير من أغانية الذي أشتهر به خلال مسيرته الفنية الطويلة.

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