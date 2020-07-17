لطيفة تطلق كليب «رد الباب وغرب» بعد 3 أشهر من الحجر

بعد 3 أشهر من الالتزام بالعزل الصحي، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، قررت الفنانة التونسية لطيفة إطلاق أحدث أغنياتها المصورة "رد الباب وغرب"، عبر قناتها على "يوتيوب"، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وظهرت لطيفة خلال فيديو لها، عبر حسابها في "انستغرام"، لتكشف عن مفاجأة في تصوير الأغنية الجديدة، مؤكدة أن المقاطع كلها من حفلاتها مع جمهورها، مضيفة: "موجودة في الساحل الشمالي، وتحديدا في العلمين لحضور حدث مهم، وأحب أفرح جمهوري بأغنية جديدة، وهي رد الباب وغرب، قريبا على قناتي بموقع يوتيوب، مهداة لكل أحبتي وبالأخص من حضروا مهرجانات تونس العام الماضي". وقالت لطيفة، في تصريحات سابقة، إن عام 2020 جاء مغايرا تماما لكل توقعاتها، حيث لم يتوقع أحد أن يمر العالم بأزمة كورونا، وأن تجبر الجميع على البقاء داخل المنازل،

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