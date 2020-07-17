يوسف الشريف يدعم الجيش المصري في أزمة "سد النهضة "

القاهرة - لايف ستايل
تحت شعار “ادعم الجيش المصري”، الهاشتاغ الذي انتشر الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة فيه، لتوجيه رسالة دعم للجيش المصري والقيادة السياسية في البلاد.
ومن بين هؤلاء النجوم نشر يوسف الشريف صورة علم مصر عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا:”اللهم انصر مصر .. أدعم جيش مصر”.
وعلى جانب آخر، دعم عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان عمرو سعد، الموقف المصري في أزمة سد النهضة، حيث شارك عمرو جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع “انستجرام” صورة نهر النيل، معلقًا عليها :”نثق في استمرار تدفق النيل كما تدفق لآلاف السنين قدر الثقة في توحد الشعب المصري خلف قيادته السياسية المخلصة ونثق أن حدود مصر ستظل آمنة قدر إيمان وعزيمة وصدق مقاتليها”.
وأضاف: “وسيعلم الجميع وليس للمرة الأولى أن الأزمات مهما كانت قوتها لا تستطيع كسر مصر بل علي العكس لا تزيدها الا صلابة وكرامة وإيمانًا بعدالة القضايا وسيتعلم الجميع ممن سولت لهم أنفسهم أن المصريين لا تزيدهم هموم الزمن إلا عنادًا لتجاوز المستحيل فالأزمات منحة من الله للمصريين وليست محنة، منحة من الله لتوحيد الهمم درسًا لكل من تهاون واستهان”.
وفي سياق مختلف، آثار يوسف الشريف جدلًا واسعًا و انتقادات بين مؤيد و معارض على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بشأن حقيقة وضعه لبند في عقود أعماله الفنية، يرفض من خلاله تقديم مشاهد وصفها بالساخنة، و قال ذلك في حوار له مع الإعلامي رامي رضوان أجرها منذ أيام.
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