اهتمام بالبحث عن "الورم الحليمي البشري" الذي نقله زوج روان بن حسين لها

صدمت مدوّنة الموضة الكويتية روان بن حسين، جمهورها ومتابعيها في وسائل التواصل الاجتماعي بإعلان انفصالها رسميًا عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف، معلنة نقله لها مرضا يسمى "الورم الحليمي البشري" وذلك بسبب كثرة علاقاته النسائية؛ إذْ أكدت أنها اكتشفت خيانته لها زاعمة أنها ضبطته مع "بائعة هوى"، على حد قولها.

وبسرعة البرق، بدأت عمليات البحث تتكثف من جانب المتابعين حول الورم الحليمي البشري حتى صعد إلى قائمة الأكثر تداولًا في محرك البحث "غوغل" وتصدر الترند السعودي، خاصة وأن روان بن حسين قالت عبر خاصية "الستوري" في حسابها على إنستغرام إن زوجها نقل لها فيروسًا جنسيًا خطيرًا وهو HPV16 بسبب علاقاته الجنسية المتعددة مع فتيات عشوائيات.

وبحسب موقع منظمة الصحة العالمية، فإن فيروس الورم الحُليمي البشري هو مجموعة من الفيروسات الشائعة للغاية على النطاق العالمي، وهناك أكثر من 100 نوع من فيروس الورم الحُليمي البشري، بينها 14 نوعًا على الأقل تسبِّب السرطان (تُعرَف أيضًا بالنوع الشديد الخطورة).

وأشارت المنظمة إلى أن الفيروس الحُليمي البشري ينتقل بالأساس عبر الاتصال الجنسي، ويصاب معظم الناس بعدوى الفيروس بعد بدء ممارسة النشاط الجنسي بفترة وجيزة، مشيرة إلى أن سرطان عنق الرحم ينجم عن عدوى منقولة جنسيًا بأنواع معيّنة من فيروس الورم الحُليمي البشري.

وأشارت المنظمة التي يعول عليها الكثيرون في استقاء المعلومات، إلى نوعين من فيروس الورم الحُليمي البشري (16 و18) يتسسببان في 70% من سرطانات عنق الرحم والآفات السابقة لتسرطُن عنق الرحم، وهناك أيضًا بيِّنات تربط فيروس الورم الحُليمي البشري بسرطانات الشرج، والفرج، والمهبل، والقضيب، والبلعوم الفموي.

ويعد سرطان عنق الرحم ثاني أكثر السرطانات شيوعًا لدى النساء القاطنات في مناطق أقل تقدمًا؛ إذْ أوصت منظمة الصحة العالمية بلقاحات تقي من نوعي فيروس الورم الحُليمي البشري 16 و18 واعتُمدت للاستعمال في بلدان كثيرة.

ومن المعروف أن فيروس الورم الحُليمي البشري هو العدوى الفيروسية الأكثر شيوعًا في المسالك التناسلية، حيث إن معظم النساء والرجال من الناشطين جنسيًا سيصابون بالعدوى عند نقطة ما من حياتهم، وبعضهم قد تعاوده الإصابة.

وكانت روان بن حسين قد أوضحت أنها ترددت في الإفصاح عن مشكلتها خوفًا من لقب "مطلقة"، ولكن الحديث عن التحرش في الآونة الأخيرة شجعها على الحديث عن قصتها، التي اختتمتها بالقول: "اللهم لك الحمد.. ولا اعتراض على قضاء الله وقدره".

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وروت روان بن حسين تفاصيل قصتها التي كتبتها باللغة الإنجليزية في عدة منشورات على خاصية "ستوري" في "إنستغرام"، حيث كشفت أنها كانت تشعر طوال الوقت بالاضطراب وتلقي باللوم على نفسها، إلى أن وصل الأمر إلى توجهها للعلاج لاعتقادها أنها غير طبيعية.

وأكدت روان بن حسين أن زوجها نقل إليها مرضا عبارة عن فيروس جنسي باسم HPV16، ويعد من الفيروسات العالية الخطورة والمعروفة بأنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم، وذلك بسبب خيانته لها مع نساء مختلفات وبشكل عشوائي.

وأكدت أن قرار الانفصال جاء بسبب خيانته لها، مضيفة كذلك أنها لم تر ابنتها منذ شهر؛ لأن لديها مشكلة في جواز سفرها وهو ما حرمها من السفر لرؤيتها.

يُذكر أن روان بن حسين حذفت في وقت سابق جميع الصور التي جمعتها بزوجها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“؛ إذ إن آخر رسالة كانت قد وجهتها له في عيد الأب، في الـ 21 من يونيو/حزيران الماضي.

وجاءت تلك الرسالة وسط أنباء عن انفصالهما في ذلك الحين، إلا أنها عمدت إلى نشر تهنئة عيد الأب للإيحاء بأن خبر الانفصال كان مجرد إشاعة.

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