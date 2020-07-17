شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: لقبى المفضل "بابا ونيس" لأنه جعلنى أشعر بأننى أثرت فى حياة الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان محمد صبحى، أن الجمهور هو من يطلق عليه الألقاب المختلفة، لكنه كشف عن لقبه المفضل وهو لقب "بابا ونيس"، مشيرا إلى أن هذا اللقب جعله يشعر بأنه أثر فى حياة الناس.

وكتب صبحى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "جمهورى هو الذى يُلقبنى ولا يُفرض عليا ألقاب، ولكن لقبى المفضل هو بابا ونيس، لأنه يجعلنى أشعر أننى قد آثرت فى حياة الناس ولو بجزء بسيط".





وكان الفنان الكبير محمد صبحى، استعاد ذكريات مرور 30 عاما على عرض مسرحية وجهة نظر، التى قدمها على المسرح عام 1990، وشاركه البطولة عدد كبير من النجوم والفنانين منهم عبلة كامل، الراحل شعبان حسين.

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ونشر صبحى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورا من كواليس المسرحية فى لقطات جمعته بالفنانين عبلة كامل وهانى رمزى وعبد الله مشرف والراحل شعبان حسين، صحبها بتعليق: "من كواليس مسرحية وجهة نظر عام 1990".

تدور قصة المسرحية الكوميدية حول مجموعة من كفيفى البصر الذين يقيمون فى مكان أشبه بالجحيم ولا تحيطهم أى نوع من الرعاية لحالتهم الصعبة ويأتى لهم عرفة الشواف الأعمى الذى كان فى السجن وخرج فيأتى إليهم ويقودهم ويصبح قائدهم ويحاول كشف رئيس الهيئة الذى لا يهتم بهم ولا يعطيهم نقودهم ومع محاولات كوميدية كثيرة يوقعون به فى النهاية وتقفل الهيئة وكل منهم ينصرف فى طريقة.

من ناحية أخرى، نفى الفنان الكبير محمد صبحى الكثير من التصريحات الأخيرة التى نشرت فى أحد المواقع حول موضوع اعتزال الفنانة عبلة كامل وأكد لـ"الخليج 365"، أنه مستاء جداً وغاضب من تحريف تصريحاته لهدف تأكيد اعتزال عبلة كامل لجذب القراء للموقع.