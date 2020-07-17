شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان فريمان يحث مواطنى الولايات المتحدة على ارتداء الكمامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار معاناة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير من فيروس كورونا، الذى ضرب البلاد إلى حد كبير وأصاب عددا كبيرا من سكانها، يحاول العديد من المشاهير حث المواطنين على ارتداء الكمامة والالتزام بها في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا للحد منه والسيطرة عليه، بعدما عادت أعداد المصابين للزيادة مرة أخرى خلال الفترة الأخيرة، مما دعا النجم مورجان فريمان للمشاركة في حملة لهذا الغرض وتأتي تحت شعار أمريكا ترتدي الماسك.

حيث تحدث خلال فيديو بصوته المعروف وحث المواطنين على ضرورة عدم تجاهل الكمامة نهائياً وارتداءها بشكل دائم، حين أكد على أن الأمر لا ينبغي إهماله قائلاً : "الأمر لا يخص سلامتك وحدك وإنما يخص سلامتي لذا لابد من ارتداء الماسك حتي لا تؤثر على من حولك سلباً".

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وفى اطار تزايد المصابين بفيروس كورونا فى امريكا كانت أعلنت جامعة جونز هوبكنز، قبل أيام أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت لأول مرة 60,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وتخطت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة، حاجز الـ 3 ملايين اصابة لتحتل المركز الأول عالميا فى تسجيل الاصابات بفيروس كورونا، وفيما تم تسجيل أكثر من 132 ألف حالة وفاة بالفيروس داخل الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن مسبقا، أن الولايات المتحدة بدأت تسيطر على وفيات فيروس كورونا، وذلك من خلال تسجيل معدلات وفاة أقل عن الشهور الماضية.