متابعة بتجـــــــــــرد: بعدما تعرّضت الممثلة السورية سلاف فواخرجي لهجوم كبير ولانتقادات لاذعة بسبب “بوستر” مسلسلها الجديد “شارع شيكاغو”، على خلفية اعتبار البعض بأن “البوستر” الذي تظهر فيه وكأنها تقبّل بطل العمل الممثل مهيار خضور، يخدش الحياء، علّق زوج فواخرجي، الفنان وائل رمضان على الأمر بشكل غير مباشر.
إذ أعاد الفنان وائل رمضان، عبر حسابه على “انستغرام”، نشر صورة “بوستر” مسلسل زوجته فواخرجي.
وعلّق رمضان على الصورة كاشفاً أنه من التقط هذه الصورة، وقائلاً: “بعدستي، موفقة سولاف الغالية”، ليرد على منتقدي “البوستر” بهذا التعليق.
وأعادت فواخرجي نشر منشور زوجها وعلقت كاتبة: “شكرا وائل… شكرا حبيبي… كبير بعيوني وبقلبي… وكل يوم أكتر من قبله”.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج سلاف فواخرجي يخرج عن صمته ويُعلّق على قبلتها الحميمة في شارع شيكاغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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