فتاة صغيرة تدفع حلا شيحة لاتخاذ قرار مفاجئ.. ماذا طلبت منها؟

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة حلا شيحة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، صورة جديدة لها بصحبة فتاة صغيرة، وعلقت عليها كاتبة: “وإحنا بنصور آخر مشاهد فيلمنا “مش أنا” بنوتة جميلة طلبت مني صورة، ففكرت ساعتها في كل بناتنا والأجيال اللي لسة حتكبر يا ترى إحنا حنبقى سبب لخير وحاجات حلوة تأثر على حياتهم ولا لأ، وقررت إن اللي جاي حيبقي مختلف… علشان هما مسئوليتنا كلنا”.

من ناحية أخرى، كانت حلا شيحة قد أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قامت بحذف جميع فيديوهاتها التي نشرتها على تطبيق “تيك توك” أثناء العزل المنزلي، ولم تترك على حسابها سوى فيديو واحد تظهر فيه وهي تخضع لجلسة تصوير، وكتبت معلقة: “الصمت أحسن كتير من الكلام”، حيث أثار التصرف حفيظة متابعيها بدون أسباب.

وكانت قد خضعت منذ فترة لعملية تجميل، وكشف لوسائل الإعلام أنها ندمت على تلك الخطوة، وأكدت عدم خوضها تلك التجربة مرة أخرى، خاصة أن عملية التجميل جعل شكلها متغيراً وأصبح مختلفا نوعاً ما.

يشار إلى أن حلا شيحة قدمت آخر أعمالها مسلسل “خيانة عهد” مع النجمة الكبيرة يسرا، وعرض في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته بيومي فؤاد، عبير صبري، خالد أنور، هنادي مهنى، جومانا مراد، خالد سرحان، سلوى عثمان.