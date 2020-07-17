الظهور الأول لشيرين رضا بعد وفاة والدها.. وهذا ما قالته

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أيام من وفاة والدها الفنان الكبير محمود رضا، أطلت الفنانة شيرين رضا على حسابها الخاص بـ”تويتر” برسالة شكر لكل من وقف جانبها وقدم لها المواساة.

وكتبت موجهة رسالة للجمهور ولكل محبيها وأصدقائها قالت فيها: “مهما حاولت، مش هقدر أوصف كم المحبة اللي وصلني منكم بعد وفاة والدي، شكراً لكل حد حاول يعبر عن المحبة دي بكل طريقة كانت”. واختتمت كلامها: “ربنا يجعلها آخر الأحزان، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم”.

يذكر أن الفنان محمود رضا رحل عن عالمنا ظهر الجمعة 10 تموز (يوليو) الجاري، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

ويعد محمود رضا أحد أهم نجوم الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة “رضا” للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، وطاف بها عدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.