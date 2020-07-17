Jul 17, 2020 ترددت معلومات عن انفصال النجمة التركية هاندا ارتشيل عن حبيبها المغني التركي ​مراد دالكيتش​، بعد قصة حب استمرت أكثر من ثلاث سنوات. وأفادت التقارير ان مراد دالكيتش حبيب هاندا ارتشيل يغار كثيراً من النجم التركي كرم بورسين الذي يشاركها بطولة المسلسل التركي “انت اطرق بابي” الذي يعرض حالياً. وهناك من تحدث ان السبب الحقيقي وراء انفصال هاندا ارتشيل ومراد دالكيتش هو انجذابها الكبير لشريكها في المسلسل كرم بورسين.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل انفصلت هاندا ارتشيل عن حبيبها بسبب هذا النجم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.