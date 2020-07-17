بروكلين بيكهام يؤكّد لـ "نيكولا بيلتز" أنه سيكون أفضل زوج وأب

ذكرت تقارير إعلامية، أن العارض البريطاني بروكلين بيكهام (21 عاما)، أعرب عن سعادته، بقرب زواجه، بعد احتفاله بخطبته على نيكولا بيلتز، وهي ابنة الملياردير نيلسون بيلتز، الذي تقدَّر ثروته بـ 2.45 مليار دولار.

وبينت التقارير أن بروكلين علَّق على صورة من الحفل، الذي أقيم للمناسبة: "أنا أسعد رجل في العالم". وتابع لزوجته المستقبلية: "أعدك أن أكون أفضل زوج، وأفضل أب في يوم من الأيام. أحبك حبيبتي".

وشاركت خطيبة بيكهام الصورة نفسها التي تجمعها به، وكتبت معها: "لقد جعلتني أسعد فتاة في العالم. لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتي إلى جانبك. حبك هو أغلى هدية. أحبك كثيرا يا عزيزي".

من جهتها، شاركت والدة العريس، فيكتوريا بيكهام، عبر حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة لابنها مع عروسه، وأرفقتها بتعليق: "إنها الأخبار الأكثر تشويقا. لا يمكن أن نكون أسعد من علمنا بخبر زواج بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز. نتمنى لهما الحب وسعادة دائمة. نحبهما".

ومن مغامرات بروكلين الشخصية، كوّن نجم الانستغرام والمصور الفوتوغرافي بروكلين بيكهام صداقات كثيرة سابقة، فبعد انفصاله عن عارضة الأزياء السابقة هانا كروس قبل عدة أشهر، التقى ممثلة تشبه إلى حد كبير والدته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، ثم تركها وبدأ يلتقي الممثلة الحسناء فيبي تورانس، التي تكبره بسبع سنوات.

يُذكر أن ديفيد بيكهام، لاعب كرة القدم السابق (45 عاما)، متزوج من نجمة فريق "سبايس غيرلز" الغنائي السابقة، فيكتوريا بيكهام، منذ عام 1999، وأنجب منها 4 أبناء، هم: بروكلين وروميو وهاربر وكروز.

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ومن أخبار عائلة بيكهام أيضا، احتفلت ابنة الثنائي الشهير ديفيد وفيكتوريا بعيد ميلادها التاسع، حيث تمنى لها أشقاؤها الثلاثة عيد ميلاد سعيدا عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، فكتب بروكلين: "عيد ميلاد سعيد أختي الصغيرة. أحبك جداً جداً". وكتب كروز: "أحبك جداً يا هاربر. استمتعي بعيد ميلادك". وكتب روميو: "عيد ميلاد تاسع سعيد. أتمنى لك يوماً رائعاً".

تجدر الإشارة إلى أن روميو نشر صورته وهو يرتدي تيشيرت عليه صورة هاربر، فيما كروز نشر صورته وهو صغير ويجر عربة هاربر. أما بروكلين، فنشر صورته وهو برفقة هاربر في الحديقة.

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