“مزيكا” تطرح أغنية “قال لي المحبوب” لمحمود هلال على يوتيوب

طرحت شركة مزيكا للمنشد محمود هلال على اليوتيوب، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، أغنية دينية جديدة بعنوان “قال لي المحبوب”، وهي من كلمات تراث صوفي وألحان وتوزيع موسيقي محمد بدرخان.

وتقول كلمات “قال لي المحبوب”: “قال لي المحبوب لما زرتة من ببابي قلت بالباب أنا، قال لي أخطأت تعريف الهوى عندما فرقت فيه بينـنا، ومضى عام فلما جئته أطرق الباب عليه موهـنا، قال لي من انت قلت أنظر فما ثم الا أنت بالباب هنا، قال لي أدركت تعريف الهوى وعرفت الحب فأدخل يا أنا”

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