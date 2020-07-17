الجمهور يقارن بين ناصيف زيتون وجان يامان بسبب الإطلالة المتشابهة

اعتمد الفنان السوري الشاب ناصيف زيتون إطلالةً جديدة، من خلال تطويل شعره وحتى ربطه، وشارك جمهوره صورةً ظهر فيها بالإطلالة الجديد الذي اختاره، حيث ظهر بالإضافة لشعره الطويل وقد اكتسب وزنا خاصةً بمنطقة وجنتيه.

وتفاعل الجمهور مع الإطلالة الجديدة للفنان الشاب، ما بين من تغزل به، مؤكدين أنها تليق به، وبين من انتقده معتبرين أن إطلالته القديمة كانت تمنحه بعض الجدية، على عكس الحالية.

في حين قارن الجمهور بين زيتون والفنان التركي جان يامان، مؤكدين أنه بدا نسخةً طبق الأصل من يمان، متسائلين عما إذا تعمد ناصيف تقليد الفنان التركي أم أن الموضوع جاء صدفة؟

وأشار البعض إلى أن يامان أجمل من ناصيف ويليق به الشعر الطويل أكثر ويناسب بيئته، فيما رأى آخرون أن ناصيف بدا أجمل بكثير من يامان.

ويعد ناصيف زيتون من أبرز نجوم الغناء في سوريا والوطن العربي؛ إذ كانت قد انتشرت قبل مدة شائعة حول وجود علاقة حب تجمع زيتون بالفنانة السورية الشابة هيا مرعشلي، وهو ما قام الاثنان بنفيه، مؤكدين أن الأمر مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

يُشار إلى أن شهرة زيتون قد بدأت بعد مشاركته في الموسم السابع من برنامج المواهب "ستار أكاديمي" في نهاية 2009، وقدم المواويل والأغاني الجبلية لوديع الصافي، ونال حضوره وصوته إعجاب الفنان اللبناني وديع الصافي وكذلك حصل على دعم سلطان الطرب جورج وسوف وعلى تشجيع الفنان إلياس كرم وتميز بعدم تعرضه للإبعاد طول فترة البرنامج وحاز على إعجاب المدرسين في الأكاديمية.

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وفي الحلقة الختامية نال ناصيف زيتون أعلى نسبة تصويت في مواسم "ستار أكاديمي" جميعها، وتفوق على منافسيه بفارق كبير حيث حاز على 65,21% من مجموع الأصوات متفوقا على زملائه رحمة رياض من العراق ومحمد رمضان من الأردن.

وكرمته رئيسة الأكاديمية رولا سعد برمز الأكاديمية الكريستالي ورفع علم بلاده وجائزته عاليا، وقدمت له شيكا بقيمة خمسين ألف دولار أميركي وسيارة موديل 2010 كما وقامت إدارة ال بي سي (شركة باك) بتوقيع عقد إدارة أعماله وهذا يحصل للمرة الأولى بتاريخ "ستار أكاديمي" أي أنه لم يتم هذا من قبل مع أي متخرج من البرنامج.

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