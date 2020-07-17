عائلة شيراز تتدخّل لحماية ابنتها وتصف قمر بأنها "مضطربة نفسيا"

بعد ثلاثة أسابيع من قيام المغنية اللبنانية قمر، باتهام مواطنتها الفنانة شيراز بالتحريض على قتلها وتعاطي المخدرات، وتلميحاتٍ بأنها على علاقة بشخصياتٍ سياسيةٍ وأمنية ومصرفية لبنانية، تطرقت إليها من خلال نشرها لأكثر من "ستوري" عبر حسابها على إنستغرام، يبدو أن عائلة الأخيرة لم تعد تستطيع السكوت أكثر عن حق ابنتهم.

ونشرت عائلة آل سعادة بيانًا لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا فيه قوى الأمن والقضاء بالتحرك، مستنكرين عدم وضع حد ومحاسبة قمر على ما نسبته لابنتهم باميلا سعادة المعروفة بالفنانة شيراز من أقوال وتلميحات وإساءات وجاء في البيان: "كثر في الآونة الاخيرة تهجم المدعوة قمر محمود الطحش على ابنتنا الانسة باميلا سعادة المعروفة بالفنانة شيراز"

وأضاف البيان: "ما تعرضت وما زالت تتعرض له من قبل المدعوة قمر محمود الطحش لا يقبله عقلٌ ولا دين ولا قانون من افتراءات وصوَر مشوّهة وشتائم وكلمات نابية مخلة بالآداب العامة ونعتها بأشياء غير حقيقية واتهامات كاذبة لا وجود لها من الصحة".

وتابع البيان: "كما انها تقوم باستعمال منبرها للفضائح على موقع (إنستغرام ) وانتهاك الأعراض يوميًا والقصف المركّز على ابنتنا لكي تتنازل عن الدعاوى القضائية التي رفعتها ضدها".

كما كشفت العائلة في بيانها عن أن قمر، قامت بإرسال رسائل خادشة للحياء ومليئة بالشتائم والنعرات الطائفية لابنة شقيقة شيراز والتي تبلغ 11 عامًا، وكذلك قامت بنشر صوَر لوالدة شيراز مرفقة بسباب وشتائم للوالدة، وأرسلت تهديدات عدّة لشيراز علنًا بالفيديوهات بهيئة شيطان على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأشارت العائلة إلى أنها قلقة جدًا على سلامة ابنتهم شراز، خاصةً وأنهم يعتقدون أنها مضطربة نفسيًا، إذ قامت على حد قولهم باختطاف وتعذيب فتاة أخرى بواسطة جرة غاز وآلات حادة وخناجر، وهو ما يجعلهم يخافون من أن تتعرض ابنتهم للمصير ذاته.

يُذكر أن هذه المنشورات التي قامت بنشرها قمر لم تكن الوحيدة، إذ سبقها وتلاها الكثير من المنشورات المسيئة لشيراز عبر حسابها على انستغرام، دون أن تقوم الأخيرة بالرد على أي شيءٍ منها، مكتفيةً باللجوء إلى وكيلتها القانونية فريال أسمر التي تقاضي قمر بأكثر من 8 دعاوى قضائية، أحدها يتعلق بتجاوز تعهد قانوني كانت قد حررته قمر حين توقيفها في مخفر بئر حسن.

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