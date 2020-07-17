سبب حذف عايض كليب "أبو مشعل" بعد توجيه الانتقادات له

اضطر الفنان السعودي الشاب "عايض" إلى حذف الفيديو الذي تضمن محادثة بينه وبين "أبو مشعل" والذي يرجح أنها حبيبته، بينما كان لقبه لدى حبيبته بـ"ساقي العطش"، وكان عبارة عن كليب لأغنيته الجديدة "ياهيه" التي طُرحت قبل أيام قليلة ولم تجد الأصداء الكبيرة بسبب فكرة الكليب التي أظهرت استياء كبيرا لدى محبي عايض، والذي بدوره تعرض لانتقاد كبير.

وأثارت الأغنية ردود الأفعال، حيث قال البعض إن التركيز على المحادثة يجعل المستمع لا يركز على كلمات الأغنية.

من جانب آخر انتقدت بعض الجماهير إطلاق اسم أبو مشعل على حبيبته وتساءلوا لماذا أطلق اسم مذكر عليها، إلا أن الأمر لم يقف عند حد التساؤل وامتد إلى السخرية من الاسم وتصرف عايض الذي حرص على إخفاء شخصية حبيبته بهذه الطريقة المرحة، بل إن السخرية طالت الفتاة وتصور شكل أبو مشعل.

في حين حاول آخرون تخمين الاسم الحقيقي للفتاة والبحث عن هويتها لكن دون أي نتيجة تُذكر، وتحول الأمر كله إلى مادة للمزح والسخرية من الاسم الجديد لحبيبة المغني عايض.

وبعد كل هذا الهجوم والانتقاد، تم حذف الفيديو واستبداله بآخر يحمل صورته وعليه كلمات الأغنية، وبدأ بالفعل عايض بالترويج للكليب الجديد مساء أمس عبر حساباته على السوشال ميديا.

عايض يوسف القرني وهو مغن سعودي ومن أهم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة.

بدأ حياته الفنية في بداية عام 2014 من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، فأدّى الكثير من الأغاني لكبار نجوم الخليج العربي ونال شهرة واسعة لما أبرزه من قدرات فنية، وجذب إليه الأنظار وبدأ بالغناء في الحفلات الخاصة والأعراس حتى أصدر أول أغان، حيث أصبح من أبرز المغنيين الشباب، فبالرغم من عمره الفني الصغير نسبيا وبنحو أربعة أعوام فقط، استطاع إصدار أربعة ألبومات غنائية وأكثر من ثماني أغان على طريقة السنغل.

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