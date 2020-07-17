«رزقك في بيتك» يشارك بمهرجان سينيمانا للفيلم العربي في عمان

أعلنت إدارة مهرجان سينيمانا العربي الأول بسلطنة عمان عن اختيار الفيلم التسجيلي القصير "رزقك فى بيتك " في المسابقة الرسمية المهرجان المقام إلكترونيا بسبب جائحة كرونا وتبدأ العروض على الموقع الرسمي للمهرجان خلال شهر يوليو الجارى

الفيلم من إنتاج المجلس العربى لسيدات الأعمال ومن إخراج مهند دياب وعلق دياب إن الفيلم يُعد تجربة تسجيلية مختلفة فهو يسلط الضوء على الأدوار التي قامت بها مؤسسات المجتمع المدنى والمتطوعين فى التصدى للجائحة حيث يتناول رصدا واقعيا لمبادرة "رزقك فى بيتك" فى إطار تسجيلى يرصد من خلاله محاور المبادرة والحكى على لسان حال المستفيدين

كما أوضحت عبير عصام رفعت رئيس مجلس أمناء المجلس العربى لسيدات الأعمال أن المبادرة عملت على ثلاث محاور وهي توفير دعم على شكل مواد غذائية لما يقرب من 7000 أسرة من محدودي الدخل من العاملين بنظام اليومية وذلك من خلال الدعم المباشر للأسر او من خلال شراكات مع جهات مختلفة لايصال الدعم للمستحقين والمحور الثانى توفير دعم على شكل مواد طبية وأخرى لوجيستية للجهات الحكومية المختلفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد اما عن المحور الثالث فهو في شكل دعم مادي يقدر بمبلغ 10,000 جنية للفرد لأصحاب الحرف لتطوير وتشغيل العمالة اليومية.

كما تعاون المجلس مع 22 جهة ما بين حكومية ومجتمع مدنى ونقابات للوصول للفئات المتضررة من الجائحة

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