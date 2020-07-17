فيديو جديد يظهر نانسي عجرم لحظة قتل زوجها للشاب محمد الموسى

انتشر مقطع فيديو من الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة" والذي سيلقي الضوء على حادث اقتحام فيلا نانسي عجرم، حيث تفاجأ الجمهور لأول مرة بظهور الفنانة اللبنانية بشكل واضح لحظة قتل زوجها رجل الأعمال فادي الهاشم للشاب السوري محمد الموسي مقتحم المنزل.

وأظهر الفيديو الذي تناقلته صفحات المشاهير والسوشيال ميديا، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهي ترتدي "روب نوم" وتجري بجوار زوجها لحظة إطلاقه النار، ثم بعد ذلك تقابل رجال الشرطة وتتحدث معهم عن الحادث، وتقول نانسي "هذا أصعب يوم.. ما بعرف كيف مر علينا.. دقائق كأنها سنة".

وسبق وأعلنت منصة "شاهد نت" الإلكترونية، عن عرض الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة" والذي يكشف لأول مرة تفاصيل اقتحام فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها رجل الأعمال اللبناني فادي الهاشم، من قِبل السوري محمد الموسى، والذي قتل بعدة طلقات نارية.

وكشفت شاهد عبر منصتها الرسمية عن طرح الفيلم الوثائقي 15 تموز/يوليو المقبل، معلنة عن أبطال العمل وهم رجل الأعمال فادي الهاشم، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والشاب السوري محمد الموسى، حيث ستتم الاستعانة بآخر لتجسيد شخصية الأخير.

وتسبب الإعلان عن الفيلم الوثائقي في طرح الجمهور تساؤلات عدة، أهمها ظهور فادي الهاشم "هل سيتحدث لأول مرة عن القضية؟، وهل سيتم الكشف عن مفاجآت غير المعلن عنها عبر السوشيال ميديا؟، وهل ستظهر بنات نانسي في الفيلم كشهود عيان؟".

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ومرت عائلة النجمة نانسي عجرم بفترة صعبة بعد ما تعرضت له نتيجة دخول لص إلى منزلها الكائن في "نيو سهيلة" كسروان، أدت في نهاية المطاف إلى إطلاق نار عليه من قبل زوجها الدكتور فادي الهاشم، ما أدى إلى وفاة الشاب السوري على الفور نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية.

وعلى الرغم من أن قتل الدكتور فادي الهاشم للشاب السوري يعد حادث دفاع عن عائلته التي شعر أنها معرضة للخطر والإيذاء، إلا أن المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون اتخذت قرارًا بتوقيفه للتحقيق في ملابسات القضية، وهو الأمر الذي يعتبر إجراءً طبيعيًا وقانونيًا لحين استكمال التحقيقات وتبيان تفاصيل الحادثة من قبل قاضي التحقيق الذي يصدر الحكم بالإبقاء على الهاشم قيد التحقيق أو الإفراج عنه.

ولكن مع التحقيق قررت القاضية إطلاق سراح الدكتور فادي الهاشم ليعود إلى منزله من جديد، بعد إحالة القضية إلى قاضي التحقيق.

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