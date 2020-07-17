فيلم العنكبوت خارج قائمة افلام العيد الاضحي

واجه فريق فيلم العنكبوت عقبات كثيرة أثناء التصوير منهم انتشار فيروس كورونا في البلاد وثم انشغال فريق العمل بالأعمال الرمضانية وتحديد أكثر من موعد لاستكمال التصوير ولكن يحدث مشكلة تمنعهم من التصوير.

حدد فريق فيلم العنكبوت موعد جديد لاستكمال التصوير فيه هو نهاية الشهر الجاري ولم يتبقي كثير من المشاهد حيث معظم أبطال الفيلم انتهوا من التصوير مشاهدهم باقي مشاهد أحمد السقا وظافر العابدين لتصوير المشاهد الأكشن.

من المقرر سفر أحمد السقا خلال الأيام المقبلة خارج مصر.

لاستكمال باقي المشاهد في أحدي الدول العربية ومن المقرر عدم طرح فيلم العنكبوت في دور العرض القادم بسبب عدم اكتمال التصوير وكثرة الأفلام المعروضة في السينما وفتح 25 % فقط من السينمات.

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فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا وظافر العابدين و مني زكي وشيرين رضا وأحمد فؤاد من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.قد يهمك أيضا:

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