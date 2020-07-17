سمية الخشاب فى أحدث ظهور على إنستجرام بالزى المغربى

نشرت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورا جديدة لها.

وظهرت سمية الخشاب فى الصور بالزى الخاص بدول المغرب العربى بإطلالة زرقاء اللون .

وجائت تعليقات متابعيها كالتالى :

-حلوة اوى عليكى

-ماشاء الله قمر

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

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وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

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