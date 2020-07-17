دينا تنشر صورة جديدة لها عبر إنستجرام بإطلالة صيفية محتشمة

نشرت الراقصة دينا صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة محتشمة. وظهرت دينا فى الصورة بإطلالة صيفية ونضارة شمسية . واعتمدت دينا في الظهور على ترك خصلات شعرها الحريري منسدلا بطريقة ناعمة على كتفيها لتبدو بشكل أنيق. أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ. Advertisements قد يهمك ايضا: ليلى أحمد زاهر فى إطلالة جذابة على إنستجرام ”ياسمين صبرى”تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة

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