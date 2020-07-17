حبس الفنان محمد رمضان في قضية الطيار أشرف أبو اليسر

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"الخليج 365" من بيروت: قضت محكمة الدقي الجزئية في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي حضوريا بتوكيل بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازي سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بـ"تهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر".

وكان مجدي حلمي محامي الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ“الطيار الموقوف“، تقدم بدعوى يتهم فيها الفنان محمد رمضان بسبه وقذفه، بعدما أعلن في إحدى الفضائيات أنه عرض على الطيار مبلغا ماليا كترضية بعد وقفه عن العمل.

وأشار في الدعوى إلى أن رمضان، ”استغل مواقع التواصل، ونشر مقاطع فيديو بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى“.

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من جهته رحب الطيار المصري أشرف أبو اليسر، بالحكم الصادر من محكمة الجنح بحق الفنان محمد رمضان، موجها شكره للقضاء المصري، ومؤكدا في ذات الوقت أنه ”لا يشك في نزاهة أحكامه“.

وأكد ”أبو اليسر“ في مقطع فيديو تعليقا على الحكم، أنه ”ينتظر انتهاء القضية، ومعرفة الحكم النهائي“.