شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى مفاجئ لـ"أحمد العوضى" على البحر بكاميرا ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة ياسمين عبد العزيز، وزوجها الفنان أحمد العوضى، مرة أخرى على أحد شواطئ المدن الساحلية لقضاء إجازة الصيف، حيث نشرت ياسمين، فيديو قصير عبر حسابها على انستجرام، يظهر وجودها على الشاطئ ومن خلفها زوجها أحمد العوضى.

وفى وقت سابق، شارك الفنان أحمد العوضى وزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، متابعيهما وجمهورهما عبر حساباتهما على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" بصورتين جديديتن أثناء قضاء الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ.





ونشر الفنان أحمد العوضى صورة له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وعلى الجانب الآخر شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز صورتها على حسابها عبر موقع انستجرام.

يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل ‏‏"ونحب تانى ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ‏وإخراج مصطفى فكري، وشارك فى بطولته شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، ‏وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا.‏ Advertisements

بينما شارك النجم أحمد العوضى فى أحدث أعماله مسلسل شديد الخطورة، ‏الذى يعرض فى يوليو على منصة watch it، ويتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏