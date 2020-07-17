شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين: سناء شافع ليس مصابا بكورونا وهو بخير وسيخرج من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، لـ"الخليج 365" أن الفنان الدكتور سناء شافع غير مصاب بفيروس كورونا، موضحاً أنه شعر ببعض المتاعب فقط فقرر إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية للاطمئنان على صحته ليس أكثر، وأنه سيخرج مساء اليوم من المستشفى.



سناء شافع

ونقل الفنان سناء شافع - الأستاذ بالمعهد العالى للفنون المسرحية - أمس الخميس الى المستشفى، إثر معاناته من التهاب رئوى واصابته بمياه على الرئة، وذلك من أجل الرعاية الطبية، وبعد ذلك أوضح الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد لـ"الخليج 365"، "شافع" سيخضع اليوم الجمعة لبعض التحاليل والأشعة للاطمئنان والكشف عن السبب والتأكد من صحة إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

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وشارك سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق، كما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "القمر آخر الدنيا" مع بشرا وهشام اسماعيل ومؤمن نور وسميرة عبد العزيز وإخراج تامر حمزة.